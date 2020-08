Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Radosław Sikorski o drugiej kadencji prezydenta

Radosław Sikorski był gościem "Politycznego Graffiti" w Polsat News. Europoseł podzielił się swoimi przewidywaniami, co do drugiej kadencji Andrzeja Dudy.

- Szanuje pogląd kolegów, ale się z nim nie zgadzam. Naszym zadaniem jest dziś co innego. Trzeba obnażać kłamstwa rządowej propagandy, dlatego twierdziłem, że trzeba było pojechać na debatę do Końskich. To jest dziś wielkie zadanie - dotrzeć do wyborców zamkniętych w bańce informacyjnej PiS - ocenił Sikorski.