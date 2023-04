Zapaść finansowa Rosji na horyzoncie. Dane wskazują na ten rok

- To uruchomiło spiralę, która doprowadzi Rosję do zapaści finansowej, a reżim polityczny Putina do bankructwa - mówi prezes Narodowego Banku Ukrainy w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek przez portal Głos Ameryki. - W drugiej połowie 2023 roku rosyjski bank centralny będzie zmuszony do drukowania pieniędzy na pokrycie deficytu budżetowego, co doprowadzi do zapaści finansowej tego państwa - wskazuje Andrij Pyszny w rozmowie.