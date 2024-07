Zapas żywności na siedem dni. Nowa ustawa doda nowe obowiązki samorządom

"Szereg gmin nie ma takich możliwości"

To oznacza nie tylko zapewnienie pomocy medycznej i odpowiedniej komunikacji, ale także dostarczenie wody i żywności na cały tydzień. Ustawodawca idzie jeszcze dalej, wskazując, że to właśnie samorządy będą musiały zadbać o odpowiednie magazyny, gdzie żywność i woda dla wszystkich mieszkańców będą przechowywane. Ten zapis budzi jednak niepokój samorządowców, ponieważ wielu z nich nie dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania tak dużej ilości żywności w warunkach spełniających wymogi sanitarne.