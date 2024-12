Zandberg o Tusku: Zabawił się w Grincha

Jego zdaniem, dodatkowa niedziela handlowa przed Bożym Narodzeniem jest "nie w porządku" w stosunku do pracowników tego sektora . Przypomniał, że przeciwko poprawce, która wprowadziła do ustawy dodatkową niedzielę handlową, protestowały organizacje związkowe, zrzeszające pracowników handlu.

Projekt zakładający ustanowienie wolnej Wigilii złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, aby zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.