Mężczyzna zamówił kilka ton węgla. Kontakt się urwał, nie dostał nic

- Podstawą jest ograniczone zaufanie podczas zamawiania opału. Super oferta i zaniżona cena to sygnały, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z oszustwem. Zachowajmy dużą ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania wobec nieznanych sprzedawców. Sprawdzajmy wiarygodność sprzedawcy i firmy, którą reprezentuje. Pamiętajmy, że towar cieszący się dużym popytem, to okazja do działania oszustów. Warto zatem zachować ostrożność - apeluje asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.