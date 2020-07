Zamość. BMW wpadło do rzeki. W środku młodzi ludzie, żaden nie miał prawa jazdy

Do wypadku doszło na ul. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu (woj. lubelskie). Kierowca BMW, najprawdopodobniej z uwagi na zbyt dużą prędkość, stracił panowanie nad samochodem, zjechał na pas zieleni oddzielający jezdnie dwukierunkowe i wjechał we wnękę mostu nad rzeką Łabuńką. Następnie uderzył w betonowy przepust i wpadł do wody .

W pojeździe podróżowali trzej mężczyźni z gminy Nielisz (woj. lubelskie) w wieku 19, 20 i 22 lat. Jeden z nich nie mógł się wydostać z samochodu i udało się to dopiero po interwencji służb ratunkowych. 19-latkowi nic się nie stało, natomiast dwaj pozostali z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala, skąd jeden został zwolniony zaraz po udzieleniu mu pomocy medycznej.

Zamość. Nikt nie przyznał się do kierowania samochodem

22-latek po udzieleniu mu pomocy medycznej został przewieziony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie. Trafił tam również 19-latek, zaś trzeci z mężczyzn pozostał w szpitalu. BMW należało do jednego z podróżujących mężczyzn, ale żaden nie miał uprawień do kierowania samochodem. Nikt nie przyznawał się też do jego prowadzenia. Policja na miejscu przebadała 19-latka na obecność alkoholu w organizmie i okazało się, że miał ponad pól promila. W przypadku pozostałych osób obrażenia nie pozwalały na takie badanie. Została im pobrana krew w szpitalu i policja czeka na wynik.