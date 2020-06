Zamieszki w USA. Policjanci z Kalifornii omyłkowo zastrzelili nieuzbrojonego 22-latka. Byli pewni, że ma broń

Zamieszki w USA. Policjanci śmiertelnie postrzelili 22-latka

Policjanci z Vallejo w północnej Kalifornii śmiertelnie postrzelili nieuzbrojonego 22-latka, który klęczał z rękami podniesionymi do góry. Był podejrzany o kradzież. Jak relacjonuje "The Guardian", zastrzelony Sean Monterrosa brał udział w lokalnych protestach przeciwko brutalności policji.

Zabicie Monterrosy wywołało oburzenie wśród mieszkańców północnej Kalifornii. Vallejo, gdzie mieszkał mężczyzna, to miasto o długiej historii przemocy policyjnej, głośnych zabójstwo i skarg na nadmierną brutalność policji. To wywołało kolejne protesty.

Zamieszki w USA. Protesty w całym kraju

- Kiedy stanął przed policjantem, upadł na kolana i poddał się. Wtedy strzelili do niego - powiedziała Melissa Nold, prawnik reprezentujący rodzinę Monterrosy. - Nie robił niczego, co by uzasadniało taką reakcję - dodała. Mężczyznę postrzelił policjant siedzący w radiowozie.