Zamieszki w USA. Policjanci w Buffalo popchnęli 75-latka. Zostali zawieszeni

Zamieszki w USA. Policjanci z Buffalo zawieszeni

Jak informuje "New York Times" dwóch policjantów z Buffalo zostało zawieszonych po tym, jak podczas interwencji w czwartkową noc popchnęli 75-letniego protestującego. Ten upadł na ziemie i trafił do szpitala z powodu urazu głowy. Zdarzenie zarejestrował reporter lokalnej stacji radiowej WBFO.

75-letni mężczyzna zbliżał się do grupy oficerów w trakcie protestu po śmierci George'a Floyda. Zatrzymał się przed nimi, by porozmawiać. Wtedy jeden z policjantów krzyknął, by odepchnąć mężczyznę, co uczynił inny z policjantów. Uderzył on 75-latka w klatkę piersiową. Po upadku natychmiast zaczęła mu lecieć krew z prawego ucha.