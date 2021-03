Zamieszanie wokół nowej trasy drogi S16 na Mazurach. W tle Marta Kaczyńska i jej mąż?

Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza”, budowa drogi ekspresowej S16 Mrągowo – Ełk budzi coraz więcej kontrowersji. Czy trasę przesunięto, bo przy jednym z odcinków mazurską posiadłość mają Marta Kaczyńska z mężem Piotrem Zielińskim? GDDKIA zapewnia, że wybrana trasa jest najbardziej funkcjonalna oraz gwarantuje bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sam Zieliński sprawy komentować nie chce.

Budowa ekspresówki na Mazurach od lat budzi ogromne emocje. W ostatnim czasie protesty się nasiliły. Kilkanaście organizacji ekologicznych domaga się wstrzymania prac nad trasą S16 przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy. Chcą przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tej drogi i wypracowania nowego wariantu jej przebiegu.

Mimo sprzeciwu ekologów, ale także części samorządów inwestycja przyspieszyła. Spośród kilkudziesięciu rozważanych wcześniej wariantów wskazano trzy. W sierpniu ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad optowała za wariantem C, który prowadził bardziej na północ i zakładał budowę mostów m.in przez jeziora Juksty koło Mrągowa i Tałty niedaleko Rynu.

Wybrano jednak projekt B. Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Jest to trasa o długości 77,47 km. Koszty całkowite realizacji inwestycji w wariancie B oszacowano na kwotę ponad 3,7 mld zł.

"W sierpniu drogowcy jednoznacznie mówili, że rekomendowany jest wariant C. Przeciwko B przemawiała duża liczba kolizji z przebiegiem linii kolejowych, poza tym prowadziłby on przez wiele miejscowości. Co się takiego wydarzyło, że w miesiąc GDDKiA zmieniała rekomendację z C na B? Czyje interesy zostały naruszone, że zmieniono analizę wielokryterialną?" – dociekał na łamach "GW" Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek.

Niedaleko Woźnic swoją mazurską posiadłość ma Piotr Zieliński, trzeci mąż Marty Kaczyńskiej. Według "Gazety” mógł to być jeden z powodów, dla którego zmieniono przebieg trasy. Droga (według wariantu C) miała prowadzić około pół kilometra od zabudowy należącej do Zielińskiego, co wiązałoby się m.in. z hałasem.

Posiadłość to dawny folwark, po wojnie był tam PGR. W ostatnich latach mąż Marty Kaczyńskiej prowadził tam pensjonat. Jest to ogromny teren z dostępem do jeziora, własną przystanią i lądowiskiem dla helikopterów. Ostatni wpis w mediach społecznościowych z działalności pensjonatu pochodzi z września 2016 r.

Zapytaliśmy sołtysową Woźnic Honoratę Ciszowską o komentarz do sprawy. - Słyszałam o takich pogłoskach, słyszałam też o publikacji. Ale nic mi więcej na ten temat nie wiadomo - mówi WP sołtys Honorata Ciszowska.

- Przed wojną ta posiadłość była ładniejsza, po wojnie zaczęło się szybko niszczeć. Tak wtedy działały PGR-y… Pana Zielińskiego widziałam ostatni raz w ubiegłym roku, rozmawiałam z nim. Rozmowa nie dotyczyła budowy nowej trasy. Pani Marty Kaczyńskiej nie widziałam tam nigdy – dodaje.

-Ten wariant drogi, który teraz wybrano, nie do końca mi się podoba. Ludzie potracą wczasowiczów, w Woźnicach prowadzi się agroturystykę. Droga ma iść przy domkach. Wcześniejszy wariant był lepszy i podobno tańszy. Dziwne, że zmieniono trasę. Jestem całym sercem za mieszkańcami, którzy się sprzeciwiają nowej trasie – uważa sołtys Woźnic.

GDDKiA zapewnia, że budowa nowej drogi na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Zwiększona zostanie przepustowość drogi, dzięki czemu skróceniu ulegnie czas podróży i uzyskana zostanie większa płynność ruchu, a w związku z tym nastąpi ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy. W efekcie przyniesie to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, które jest obecnie generowane przez ruch samochodów osobowych i ciężarowych. Ponadto dzięki odsunięciu drogi od zwartej zabudowy zmniejszą się hałas i wibracje odczuwane teraz przez okolicznych mieszkańców” – czytamy w komunikacie drogowców.

Przypomnijmy, jak donosiły media, Marta Kaczyńska ze swoim mężem docelowo mieli przenieść się na stałe do posiadłości na Mazurach. Nieoficjalnie mówiło się, że przeprowadzka miała nastąpić pod koniec ubiegłego roku. Plany miała jednak pokrzyżować pandemia.

Pytany przez WP o komentarz do sprawy Piotr Zieliński uciął szybko temat. – Nie czytam "Gazety Wyborczej”, jestem na spotkaniu i muszę kończyć – powiedział jedynie.

Marta Kaczyńska nie odebrała od nas telefonu.

