Zamieszanie w Małopolsce. "Postanowiłem, że zrobię krok w tył"

- Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić trzy kroki do przodu - mówił na spotkaniu z mediami Łukasz Kmita. - Chcę bardzo podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Widząc pewien pat, który był, postanowiłem, że dla dobra Polski zrobię krok do tyłu. Poprosiłem wiele osób o to, abyśmy wyszli zwycięsko. Było takie zagrożenie, że PO zwycięży - mówił.