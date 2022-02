Zamieściła zdjęcie z pracą inżynierską. Fala negatywnych komentarzy

- Wykształcone kobiety tracą najlepsze lata życia reprodukcyjnego na naukę (co sama napisałaś), ale co ważniejsze, rosną im wymagania. Bo wykształcona chce mieć równie wykształconego, i dodatkowo posiadającego lepsze parametry od niej (intelekt, zamożność etc). Jak to się koniec końców kończy? Zostaje nam 25+ latka z w…. wymaganiami, jeszcze większymi niż w wieku 20 lat, z mocno już nadwyrężoną urodą. Nie ma szans, by kogoś znalazła, bo faceci, których ona chce latają za młodszymi – czytamy w jednym z wpisów.