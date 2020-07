Zamek w Roztoce dostępny dla turystów. Co było w nim ukryte?

Zamek w Roztoce dostępny dla turystów

- Widzimy co się wkoło dzieje, że większość obiektów ginie. My chcemy odtworzyć to, co zostało zapomniane. Ta historia z Roztoką rozpoczęła się od ratowania poprzedniego zabytku, który udało nam się odrestaurować na obrzeżach Szczecina, Pałac Rajkowo - stwierdził dla dziennik.walbrzych.pl Arkadiusz Śnieżek, właściciel pałacu w Roztoce.