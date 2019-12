Zamach w Londynie. Polski bohater nadal w szpitalu

"The Sunday Mirror" poinformował, że Polak, który pomógł zatrzymać terrorystę, nadal przebywa w szpitalu. Przekazano także doniesienia na temat stanu zdrowia mężczyzny.

"Mężczyzna, który uczestniczył w obezwładnianiu terrorysty na London Bridge, nadal leży w szpitalu" - podaje "The Sunday Mirror". Gazeta powołuje się na kolegę Polaka z pracy. - Pracownicy zostali poproszeni, by nie mówić zbyt wiele, ale mam jego numer i jest on nadal w szpitalu - miał relacjonować w rozmowie z dziennikarzami.