Zamach w Kenii: Zginął Amerykanin, który pomagał ofiarom ataków w Nowym Jorku

Terroryści w Kenii zamordowali Amerykanina, który przeżył zamach Al Kaidy w Nowym Jorku. Wśród 21 ofiar ataku na luksusowy hotel w Nairobi jest też Brytyjczyk. Nadal jest wielu zaginionych. Odpowiedzialność wzięli na siebie islamiści z somalijskiej organizacji Al Szabab.

Spindler był niedaleko wież World Trade Center w Nowym Jorku , gdy 11 września 2001 r. uderzyły w nie samoloty pilotowane przez terrorystów z Al Kaidy. W rozmowie z "The Washington post" jego kolega ze studiów Kevin Yu wspominał, że Jason nie dał się sparaliżować strachowi. Wtedy, gdy inni ludzie uciekali ze "Strefy Zero", Sprindler pobiegł na miejsce tragedii, żeby wyciągać ludzi z ruin.

Terroryści w Nairobi zabili też Luka Pottera, dyrektora programów afrykańskich brytyjskiej organizacji charytatywnej. Większość ofiar to Kenijczycy. Jest wśród nich James Oduor, który do ostatniej chwili wysyłał z hotelu DusitD2 wiadomości na Twitterze.

W ostatnim twicie przed śmiercią usiłował dopytać się, co się dzieje…

Co najmniej 4 somalijscy islamiści z Al Szabab weszli do hotelu 15 stycznia po południu. Po obrzuceniu granatami samochodów na parkingu jeden z terrorystów zdetonował bombę w lobby. Kenijskim żołnierzom i policjantom kilkanaście godzin zajęło "zneutralizowanie" wszystkich napastników. Początkowo kilkuset gości i pracowników zdołało uciec z luksusowego kompleksu, jednak nadal nie wiadomo ilu ludzi zostało w środku. Stąd liczba zaginionych waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu.