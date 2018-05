Zamach na kościoły w Indonezji. Wśród zamachowców dwie dziewczynki

Związani z Państwem Islamskim zamachowcy-samobójcy przeprowadzili na trzy kościoły w mieście Surabaja we wschodniej Jawie. Według policji, wśród sprawców ataku był m.in. dwie dziewczynki w wieku 9 i 12 lat.

Do ataków w drugim największym mieście Indonezji doszło rano podczas niedzielnych nabożeństw i mszy świętych. Sprawcami byli zamachowcy-samobójcy, którzy zdetonowali ładunki wewnątrz i przed świątyniami. Według indonezyjskich służb, zginęło co najmniej 13 osób, a co najmniej 40 zostało rannych.