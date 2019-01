Załóż konto na ecoexpress24.pl i zamów kontener na odpady w kilka minut

Planując remont, budowę lub prace rozbiórkowe, powinno się pamiętać, że w czasie prac powstanie sporo odpadów. Ich wyrzucanie do zwykłych pojemników na śmieci jest zabronione. Aby szybko uporządkować posesję, dom lub mieszkanie, można zamówić kontener na śmieci poremontowe i pobudowlane. Z firmą ecoexpress24.pl zajmie to jedynie kilka minut.

Od czego zacząć?



Zanim wypożyczy się kontener na śmieci, powinno się określić, jaki rodzaj odpadów chce się wyrzucić. Firma ecoexpress24.pl dysponuje workami big-bag i pojemnikami o wielkości od 1 do 36 m3, do których można wyrzucać gruz czysty, gruz zmieszany, odpady pobudowlane i poremontowe, gabaryty i inne. Przed złożeniem zamówienia wskazane jest dokładne zapoznanie się z rodzajami odpadów, które można wrzucać do poszczególnych typów kontenerów. Dzięki temu uniknie się problemów z odbiorem odpadów i koniecznością dopłacania za usługę.



Firma ecoexpress24.pl działa w ponad kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju. Przed złożeniem zamówienia powinno się jednak upewnić, że dostarczenie kontenera do danego miejsca jest możliwe - zarówno gdy zamawia się odbiór papy, jak i wywóz gruzu. Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, a także ich okolice są objęte działalnością ecoexpress24.pl, podobnie jak wiele innych dużych miast w każdej części Polski.



Jak wynająć kontener na śmieci?



Aby wynająć kontener na https://www.ecoexpress24.pl/, konieczne jest posiadanie konta w serwisie. Jego założenie jest proste i zajmuje kilka minut - wystarczy podać podstawowe dane osobowe, adres zamieszkania, adres mailowy i telefon. Użytkownik określa, czy chce założyć konto dla firmy, czy też dla osoby fizycznej. Po założeniu konta możliwy jest wielokrotny wynajem kontenera na odpady budowlane bez konieczności ponownego podawania wszystkich danych.



Wynajem dowolnego kontenera rozpoczyna się od podania lokalizacji, do której ma być dostarczony pojemnik. Następnie wybiera się rodzaj opadów, jakie chce się wyrzucić, oraz wielkość potrzebnego kontenera. Po sprawdzeniu dostępności pojemnika, wystarczy zalogować się w aplikacji i zapłacić z usługę. Ile kosztuje wynajem kontenerów? Cennik jest dostępny na stronie ecoexpress24.pl.



Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia należy przygotować posesję do wjazdu samochodu z kontenerem. Pojemnik jest podstawiany na okres 5 dni, a po tym czasie może być zabrany nawet pod nieobecność właściciela posesji (wystarczy, że brama będzie otwarta). Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia okresu najmu, można wypożyczyć kontener na dodatkowe 4 dni.