Żałoba w Wielkiej Brytanii. Dzień 5. Królowa wraca do Londynu

Operacja "London Bridge". Kolejne dni to czas żałoby

W środę, 14 września trumna z ciałem brytyjskiej monarchini zostanie przetransportowana do Pałacu Westminsterskiego. Tam pozostanie wystawiona na widok publiczny przez cztery pełne dni. W tym czasie królowej hołd będą mogli złożyć poddani - jak informuje "The Telegraph", ludzie już teraz zaczęli ustawiać się w kolejce prowadzącej do Westminster Hall.