Zalane tereny przy wrocławskim osiedlu. Bystrzyca wylała się z koryta

Prezes Wód Polskich o zagrożeniu dla os. Marszowice

We wtorek rano podczas odprawy sztabowej z premierem Donaldem Tuskiem Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska odnosząc się do zagrożenia dla wrocławskiego osiedla Marszowice wyjaśniła, że trudna sytuacja wynika ze wzrostu poziomu wody w zbiorniku Mietków, należącym do Wód Polskich. Według niej, nastąpił do niego nieprognozowany zrzut wody ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna Lubachów, należąca do spółki Tauron.