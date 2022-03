Załamanie pogody i arktyczny chłód

Arktyczny chłód

Również w przyszłym tygodniu nie mamy co liczyć na wiosenne temperatury. Okazuje się, że schodzące z północy (po trajektorii Skandynawia-Bałtyk-zachodnia Rosja) ośrodki niżowe, ściągać do nas będą zimne powietrze arktyczne. Zatem w przyszłym tygodniu w najcieplejszym momencie dnia temperatura w dalszym ciągu wahać się będzie od 3-5 stopni C na północy do 6-8 stopnie C na południu, z tym, że przy silniejszym wietrze temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa, więc czapek i kurtek zimowych jeszcze nie chowamy.