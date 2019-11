WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Artykuł sponsorowany cyber monday + 3 cyfrowy poniedziałekcybernetyczny poniedziałekmedia expert 1 godzinę temu Zakupowe szaleństwo w Cyber Monday| Media Expert Zakupowe szaleństwo trwa nadal! Poznaj promocje Media Expert na Cyber Monday. Kupuj taniej sprzęt RTV, AGD, komputery, tablety, smartfony i wiele innych.

Podziel się (Materiały prasowe) Zakupowe szaleństwo w CyberMonday Początek grudnia to wielkie święto dla wszystkich zakupowiczów. Na pierwszy poniedziałek miesiąca przypada bowiem Cyber Monday, czyli dzień promocji, rabatów i zniżek. Tych nie mogło zabraknąć również w Media Expert. CyberMonday obfitować będzie w obniżki na cały asortyment. Co będzie można kupić taniej? Jakich rabatów spodziewać można się w Cyber Monday? Sprawdź w naszym artykule! Czym jest CyberMonday? Cyber Monday inaczej nazywany cyber poniedziałkiem lub cybernetycznym poniedziałkiem to kolejna okazja do zakupowego szaleństwa przed mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Dzień ten jest niemałą gratką dla wszystkich łowców okazji i promocji, ponieważ sklepy (głównie internetowe) ogłaszają potężne promocje. Produkty takie jak laptopy, notebooki czy tablety można kupować w cenach niższych nawet o kilkadziesiąt procent! Cyber Monday jest ideą, która przywędrowała do Polski zza oceanu. Po raz pierwszy obchodzono go w USA w 2005 roku. Był on odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce, który stał się poważną alternatywą dla zakupów stacjonarnych. Dziś Cyfrowy Poniedziałek obowiązuje nie tylko w sklepach z amerykańską domeną, ale jest ogólnoświatowym świętem handlu. Kiedy wypada CyberMonday? Cybernetyczny poniedziałek zawsze obchodzony jest w pierwszy poniedziałek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Poprzedza go czarny piątek (Black Friday), który również jest zachętą do zakupów produktów objętych akcjami rabatowymi. Cyber Monday jest więc świętem ruchomym. W tym roku obchodzimy go 2 grudnia. Data tegorocznego Cyfrowego Poniedziałku jest idealna, aby zacząć kompletowanie gwiazdkowych prezentów, pozwala także zakupić ostatnie mikołajkowe upominki. Czy warto robić zakupy w CyberMonday? Do zakupów w Cyber Monday zachęcają nie tylko wyjątkowe obniżki cen, które sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Oddanie się zakupowemu szaleństwu w Cyfrowy Poniedziałek ma też inne zalety – jakie? Początek grudnia to dogodny termin na rozpoczęcie zakupów świątecznych – Boże Narodzenie tuż, tuż pora więc pomyśleć o prezentach pod choinkę. Ich zakup w niższej cenie umożliwiają zniżki na Cyber Monday. Jednocześnie zamówienie prezentów z początkiem grudnia daje gwarancję, że paczka zdąży dotrzeć jeszcze przed Świętami i podarek nie będzie spóźniony.

Duże obniżki cen i promocje pozwalają ograniczyć koszty zakupów. Kupując więcej, wydaje się mniej niż w przypadku pozostawiania świątecznych sprawunków na ostatnią chwilę, kiedy to nie będą obowiązywać ceny ze zniżkami.

Cyber Monday to szansa na podarowanie bliskiej osobie wymarzonego podarunku, nawet tego kosztownego. Zakup kamery sportowej czy laptopa będzie mniej odczuwalny dla portfela, bowiem cena uwzględnia duże rabaty. Bogata oferta sprawia, że upominek wybierze się nawet dla kogoś, kto „ma już wszystko”, a także zwiększy szansę na trafiony prezent.

W cyfrowy poniedziałek prezenty można kupić nie tylko dla bliskich, ale i dla siebie. Niższe niż normalnie ceny zachęcają do wymiany telewizora na nowy, zakupu nowocześniejszego smartfona czy uzupełnienie kuchni o małe AGD. CyberMonday w Media Expert Obniżki i rabaty czekają na klientów Media Expert. Cyber Monday jest kulminacją zakupowego szaleństwa, które rozpoczęło się już w Black Friday. Każdy, kto czeka więc na najniższe ceny i propozycje, w Cyfrowy Poniedziałek będzie miał szeroki wybór. Wśród przecenionych produktów nie zabraknie produktów małego AGD, laptopów, smartfonów, komputerów PC. Promocje obejmą też telewizory i sprzęt RTV oraz duże AGD. Wybierać będzie można między nowoczesnymi modelami a tymi bestsellerowymi, które w tym roku docenione zostały przez klientów Media Expert. Święto tanich zakupów to także gratka dla fanów gier i sportów ekstremalnych. Cyber Monday pozwoli kupić konsole, gry i akcesoria do graczy w zachwycająco atrakcyjnych cenach. Promocje koniecznie śledzić powinny też osoby, które chcą nabyć nowych aparat fotograficzny czy kamerę zarówno tą tradycyjną, jak i sportową. Z dużymi rabatami nabyć będzie można też drobne gadżety takie jak słuchawki, mobilne głośniki czy szczoteczki elektryczne do zębów.