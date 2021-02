Zakopane. Wśród balangowiczów była para nowożeńców prawdopodobnie zakażona COVID

- Nie znam dalszych losów tej pary, ale mówię to tak ku przestrodze. W ten weekend wielu turystów zachowywało się, jakby spuszczono ich z jakiejś smyczy - dodaje.

Zakopane przeżyło o najazd turystów porównywalny z sylwestrem albo najbardziej atrakcyjnymi długimi weekendami. W ostatni weekend do tatrzańskiego kurortu przyjechało kilkadziesiąt tysięcy turystów - wynika z szacunków policji.

Zakopane. 300 interwencji policji. Pijaków zbierano z ulic

Według policyjnych statystyk wylegitymowano 500 osób, wystawiając 164 mandaty (w tym 121 za brak maseczki ochronnej). Wobec najbardziej krnąbrnych balangowiczów skierowano 49 wniosków o ukaranie do sądu. Policjanci ujawnili 3 przestępstwa narkotykowe, musieli zdejmować z płotu nietrzeźwego turystę, który zawisł na ostrzu ogrodzenia. Obezwładniono też osobę, która demolowała SOR szpitala w Zakopanem, grożąc, że się zabije. Z ulic i chodników zabrano 4 osoby pijane do nieprzytomności.

W niedzielę nastała cisza i kac

Dopiero w niedzielę nad ranem w Zakopanem zapanował względny spokój. Po kilku godzinach odpoczynku goście wsiedli do samochodów i ruszyli w podróż w kierunku Krakowa. Potok aut zakorkował zakopiankę do tego stopnia, że pokonanie tej trasy zajmowało 5 godzin zamiast 1,5 godziny w normalnych warunkach. W nocy z niedzieli na poniedziałek policja odnotowała już tylko 5 interwencji.

Wydarzenia dosadnie skomentował burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. - Stanowczo nie popieram takiego świętowania. To jest niedopuszczalne. To nawet nie chodzi o zachowanie przyzwoitości, ale o zwykłą ludzką kulturę i szacunek do drugiego człowieka, którego widocznie brakuje tym, którzy ubliżają interweniującym policjantom - powiedział dziennikarzom.