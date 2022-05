Zakopali ofiarę żywcem. Jest wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa z Płocka

Sąd Okręgowy w Płocku wydał wyrok ws. zabójstwa 20-letniego Rafała C. Do zbrodni, która miała wyjątkowo brutalny przebieg, doszło pod koniec stycznia 2020 r. Łukasz R., Kamil W. i Konrad M. porwali wtedy swojego znajomego, zwabiając go w odosobnione miejsce na osiedlu Borowiczki, gdzie razem, jak gdyby nigdy nic zjedli pizzę. Kilka godzin później 20-latek został zakopany żywcem.