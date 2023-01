Zakonnica postrachem uczniów. Tym terroryzuje dzieci z Dolnego Śląska

Terror sposobem na niedzielną mszę

Dziennikarze podali, że zakonnica wymyśliła sobie własny sposób na to, by wyegzekwować u uczniów regularne uczestnictwo we mszy świętej. Miała stwierdzić, że na szóstkę mają szansę tylko te dzieci, które chodzą w każdą niedzielę do kościoła. A żeby nikt nie oszukiwał, kobieta ma straszyć uczniów kamerami zainstalowanymi w świątyni. Zakonnica rzekomo ma przeglądać je co tydzień, sprawdzając, kto był obecny. Nie tylko więc dyktuje im, kiedy mają być w kościele, ale i w jakiej konkretnie parafii. Nie wystarczy, że dziecko pójdzie do jakiejkolwiek świątyni - musi to być koniecznie kościół pw. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym.