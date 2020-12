Zakończył się szczyt UE. Konferencja Mateusza Morawieckiego [Na żywo]

W czwartek po godzinie 19 media obiegła informacja o zatwierdzeniu budżetu UE. Potwierdził to premier Polski. Mateusz Morawiecki przekazał w trakcie konferencji, że kluczowe negocjacje są już za nami.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konferencję prasową, na której przekaże ustalenia. "Jest to ważny dzień. Ustaliliśmy dobry rozdział tematów praworządności, budżetu i mechanizmów w UE, które mają to zagwarantować. Są zapisy, na których nam zależało. Walczymy o nasze prawa i jasność prawa. To wszystko było możliwe dzięki współpracy V4" - napisał premier na Twitterze.