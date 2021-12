Zakazana miłość esesmana i więźniarki w obozie śmierci Auschwitz

- Rozglądał się na prawo i lewo i jeśli nikt nas nie słyszał, mówił: "Kocham cię". Dzięki temu czułam się w tym piekle lepiej. Dodawało mi to otuchy. To było wyznanie szalonej miłości, która nie mogła się spełnić. W obozie nie można było zrealizować żadnych planów. To było nierealne. Ale chwilami zapominałam, że jestem Żydówką, a on nie. Naprawdę go kochałam. Ale nic by z tego nie wyszło - wspominała po latach Citronova.