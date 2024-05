Zakaz wyjazdu z Polski w razie wojny? Burza wśród wojskowych: "tchórzostwo zawsze znajdzie uzasadnienie"

- To porażające, że politycy boją się hasła "pobór do wojska" jak diabeł święconej wody. O niczym ważnym nie decydują, tylko plotą farmazony. Dla mnie niewykorzystany zupełnie potencjał to polscy weterani misji wojskowych. Gdyby powołać korpus weteranów, to ci ludzi odstawieni na emerytury, są w stanie zainspirować młode pokolenie do postaw patriotycznych - podkreśla.