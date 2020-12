Zakaz lotów z Polski. Do tych krajów nie polecisz na święta

Zakaz lotów. Gdzie nie polecimy na święta i na sylwestra?

Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 2189) zaczęło obowiązywać od 9 grudnia. Zawiera ono wykaz 9 państw i terytoriów, z których nie będą realizowane połączenia lotnicze do 31 grudnia 2020 roku.

Osoby, które przebywają na urlopach za granicą, mogą wrócić do kraju. Dotyczy to tych, którzy wyjechali w ramach zorganizowanych grup turystycznych samolotami wyczarterowanymi przed 9 grudnia 2020 r. na zlecenie biur podróży

Zakaz lotów do 9 państw obowiązuje do 31 grudnia

Loty zagraniczne. MSZ apeluje

Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na wyjazd z Polski, muszą liczyć się z możliwymi trudnościami w momencie powrotu do kraju. Mogą to być m.in. ograniczenia w ruchu lotniczym, konieczność poddania się kwarantannie lub samoizolacji po powrocie do kraju czy przeprowadzenia dodatkowych badań.