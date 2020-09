Zakaz lotów do Polski. Lista państw

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym od 2 września obowiązuje zakaz lotów do 44 krajów. Zakaz obowiązuje do 15 września. Wtedy przedstawiona zostanie kolejna lista z państwami, do których obowiązuje zakaz lotów. Zakaz nie obowiązuje lotów wyczarterowanych przed 2 września 2020 r.