Zakaz lotów do Polski. Czy na liście jest Chorwacja?

Wielu polskich turystów przebywa na wakacjach w Chorwacji. Część z nich wyleciała tam samolotami na własną rękę. Zakaz lotów do Polski może dotknąć Chorwację. Sprawdziliśmy, czy kraj ten jest na liście krajów objętych zakazem lotów. Póki co rząd nie wprowadził zakazu, ale to wkrótce może się zmienić. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w Chorwacji.