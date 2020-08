Zakaz lotów do Hiszpanii. Wakacyjne plany turystów mogą się mocno skomplikować

Hiszpania trafiła na opracowaną przez polski rząd listę krajów, wobec których 26 sierpnia prawdopodobnie zostanie wydany zakaz ruchu lotniczego . To efekt analiz sytuacji epidemicznej i rekomendacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. W Hiszpanii odnotowywanych jest od 5 do 7 tys. zakażeń koronawirusem na dobę.

Zakaz lotów do Hiszpanii. Powrót obostrzeń

- Nowa rządowa propozycja dotycząca zakazu lotów jest na razie tylko projektem i nie mamy pewności czy wejdzie ona w życie w takim kształcie. Jeśli jednak się tak stanie, będzie to ogromna komplikacja dla tysięcy pasażerów linii lotniczych i klientów biur podróży, którzy z dnia na dzień nie będą mieli możliwości powrotu do domu - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Mariusz Piotrowski, redaktor branżowego serwisu Fly4Free.

- Nie wyobrażam sobie, aby klienci biur podróży zostali pozostawieni sami sobie i jestem przekonany, że touroperatorzy sprowadzą ich do domów. W trudniejszej sytuacji są pasażerowie, którzy przebywają np. w Hiszpanii na własną rękę. Ci będą musieli kombinować ze zmianami rezerwacji swoich biletów. Tak, aby np. zamiast bezpośredniego lotu do Polski, dotrzeć do kraju z przesiadką w którymkolwiek kraju w Europie - mówi dalej ekspert rynku lotniczego.