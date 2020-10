Niedziele handlowe do zmiany? Jest pomysł na walkę z koronawirusem

Niedziele handlowe będą zmienione? Władysław Kosiniak-Kamysz ma pomysł na walkę z koronawirusem. Chce, by Polacy wrócili w niedzielę do sklepów, tak by rozłożyć ruch klientów. - To lepsze rozwiązanie niż godziny dla seniorów - stwierdził lider PSL.

Zakaz handlu w niedzielę do zmiany? Jest pomysł na walkę z koronawirusem (PAP)