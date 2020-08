Zakaz edukacji seksualnej. Ruszyły prace nad projektem

Projekt ten wprowadza do kodeksu karnego karę dwóch lat pozbawienia wolności za publicznie propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. To jednak nie wszystko. Trzy lata więzienia ma grozić tym, którzy dopuszczą się owego czynu na terenie szkoły.

Edukacja seksualna przestępstwem?

W uzasadnieniu do projektu czytamy: "odpowiedzialne za edukację seksualną środowiska wchodzą do kolejnych placówek oświatowych w Polsce, rozbudzając dzieci seksualnie oraz promując wśród uczniów homoseksualizm, masturbację i inne czynności seksualne”.

Projekt przechodził wówczas pierwsze czytanie na sali plenarnej i został skierowany do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Mimo że prace nad nim zostały przerwane, to komisja powróciła do nich 5 sierpnia. Poseł Piotr Sak zapowiedział, że podkomisja będzie "w sposób drobiazgowy, pedantyczny weryfikowała wszelkie kwestie związane z projektowanym aktem normatywnym".