Zagubiony karabin. Posypią się wysokie kary

Kapitan Tekliński poinformował również, że żołnierz usłyszał zarzut, przyznał się do czynu i złożył stosowane wyjaśnienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Utracona broń na szczęście trafiła w rezultacie we właściwe ręce. Mieszkanka Tczewa przyniosła karabin do miejscowej komendy powiatowej policji.

Jak precyzuje PAP, Bor to powtarzalny karabin, do którego amunicję stanowią naboje 7,62 mm x 51 NATO. Broń w wojennych okolicznościach jest przeznaczona do prowadzenia precyzyjnego ognia do celu, którym może być nawet opancerzony sprzęt wojskowy.