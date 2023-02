Zaginiony list. Na znalazcę czeka nagroda

- Przed śmiercią zostawił w domu kartkę z zapisem swojej woli. Problem polega na tym, że były to wytyczne, ale nie były podpisane przez Zbyszka. Testament znajdował się w liście. Poprosił swoją znajomą, by wysłała go do kancelarii notarialnej. Niestety nadała go listem zwykłym i nigdy nie dotarł do kancelarii. Pytaliśmy o pomoc nawet agencję detektywistyczną. Byliśmy na poczcie, napisaliśmy skargę, ale odesłano nam jedynie przeprosiny oraz informację, że nie można namierzyć listu, jeżeli nie został zarejestrowany - mówi pani Kornelia.