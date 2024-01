Zaginione biblijne plemię chce się przenieść do Izraela. Pójdą walczyć z Hamasem

Chcą zjednoczyć się z ziemią i pomóc w walce z Hamasem

Należący do społeczności 20-letni student, Joseph Haokip, jest podekscytowany myślą o wyjeździe do Izraela - donosi Al Jazeera. W zeszłym roku w Manipurze wybuchł konflikt etniczny, który zmusił rodzinę chłopaka do ucieczki. Po 5 miesiącach powrócili do domu w dystrykcie Kangpokpi. Teraz celem jest Izrael. - Przebywałem w prowizorycznym obozie z innymi członkami społeczności Bnei Menasze od sierpnia ubiegłego roku i właśnie wróciłem kilka dni temu. Ale chcę pojechać do Izraela i połączyć się z moim utraconym plemieniem. Chcę również dołączyć do [izraelskiej armii] i pomóc im w walce z Hamasem, ponieważ pochodzę z tej ziemi - powiedział Haokip w wywiadzie dla Al Jazeery.