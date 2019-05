Zaginęło 150 tys. zł ze zbiórki na seicento. Prokuratura ma problem z przesłuchaniem

Prokuratura nie może przesłuchać organizatora zbiórki pieniędzy na nowe seicento, które zostało rozbite w czasie zderzenia z kolumną Beaty Szydło. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Rafał Biegun mieszka za granicą i nie stawił się na wskazany przez śledczych termin.

Zebrane przez internautów 150 tys. zł na nowe seicento dla Sebastiana Kościelnika zniknęło z konta. Jako pierwsza poinformowała o tym Wirtualna Polska. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze wszczęła śledztwo w sprawie przywłaszczenia pieniędzy pochodzących ze zbiórki internetowej za pośrednictwem serwisu Pomagam.pl. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Organizatorem zbiórki był Rafał Biegun. Mężczyzna sam złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie tego, że pieniądze zniknęły. Jak ustaliła Wirtualna Polska, zebrane pieniądze nigdy nie trafiły ani na lokatę, ani do Sebastiana K. Rafał Biegun przelał zebrane pieniądze na prywatne konto jego żony, która – tak wynika z relacji mężczyzny - miała to na nim wymusić.