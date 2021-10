Zaginęła 20-letnia Klaudia. Matka wyznaczyła nagrodę. "Córeczko, wróć"

Mama 20-latki prosi o pomoc. "Córeczko, wróć"

Jej mama opublikowała poruszający post w mediach społecznościowych. "Córeczko, wróć do domu Czekam na ciebie, jeśli to czytasz odezwij się. Tęsknie. Jeśli ktoś coś wie, co się działo po 21.10.2021, gwarantuję anonimowość i nagrodę w kwocie 20.000 tys. zł. Proszę wszystkich o kontakt, którzy maja coś wspólnego ze sprawą zaginięcia mojej córeczki Klaudii Jarneckiej" - napisała.