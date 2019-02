Zaginął 12-letni Tycjan z Pomorskiego. Poszukuje go policja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach poszukują zaginionego Tycjana Szmidta z miejscowości Lampa. Dwunastolatek wyszedł z domu w piątek rano, jednak nie pojawił się w szkole i do tej pory nie ma z nim kontaktu.

Dwunastolatek wyszedł do szkoły przed godz. 8.00 rano z domu, ale do pojawił się tam. Nie wrócił też do domu, ani nie skontaktował się z rodziną i kolegami.