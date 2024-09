Ktoś mści się na myśliwych? Policja szuka tajemniczego sprawcy

I dodaje: - Nie oznacza to jednak, że sprawa została zakończona. Tak jak zdarzało się to wielokrotnie w przypadku innych spraw, gdy tylko pojawiają się nowe okoliczności mogące wpłynąć na ustalenie sprawcy lub sprawców, policjanci wracają do takiej sprawy. Zgodnie z kodeksem karnym zniszczenie mienia jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.