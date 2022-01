Zagadka śmierci rodziny turystów w BMW. 25 strzałów w Alpach

Zagadka morderstwa brytyjskiej rodziny wciąż pozostaje nierozwiązana. W 2012 roku we francuskich Alpach doszło do zbrodni, o której mówiła cała Europa. Przed kilkoma dniami zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwa. Wygląda na to, że był to kolejny fałszywy trop, a sprawa cały czas pozostaje jedną z najważniejszych zagadek kryminalnych ostatnich lat.