Zagadka rozwiązana. Sprawcę zdradził odcisk dłoni

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w województwie dolnośląskim prowadzili niewykrytą do tej pory sprawę z 2015 roku dotyczącą 2 kradzieży z włamaniem i 2 usiłowań popełnienia przestępstwa. Łupem sprawcy padły wówczas różnego rodzaju narzędzia o łącznej wartości 4 tysięcy złotych.

- Na miejscu przestępstw pracował m.in. policyjny technik kryminalistyki, który ponad 9 lat temu zabezpieczył odciski linii papilarnych potencjalnego sprawcy . Ślad został zarejestrowany w automatycznym systemie identyfikacji daktyloskopijnej, z którego korzystają różne służby - poinformowała starszy aspirant Aleksandra Pieprzycka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Przez lata zabezpieczonych odcisków nie udało się dopasować. Dopiero gdy sprawca znów popełnił błąd i ponownie zostawił swój odcisk dłoni na miejscu przestępstwa, na przełomie 2023 i 2024 roku inni policjanci zabezpieczyli i wprowadzili "nowy" ślad do ogólnej bazy. Okazało się, że oba odciski pasują do siebie.

27-latek z powiatu bolesławieckiego zaprzeczył, jakoby to on był sprawcą włamań w 2015.

- W związku z powyższym pobrano materiał porównawczy od aresztowanego i specjalista z zakresu daktyloskopii z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jednoznacznie potwierdził, że zabezpieczone odbitki palców w sprawie włamań do piwnic należą do zatrzymanego 27-latka - dodaje starszy aspirant Pieprzycka.