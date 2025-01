Tajemnicza śmierć w Kluczborku. Ciało 58‑latka znalezione w kanale

W środowy poranek, 15 stycznia, w Kluczborku doszło do dramatycznego odkrycia. Kobieta idąca ulicą Krzywą zauważyła ciało mężczyzny w kanale Młynówka. Mężczyzna był niemal nagi, a obok niego leżały suche ubrania. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż przed godz. 9.00.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym pogotowie, policję oraz straż pożarną. Ratownicy potwierdzili zgon 58-letniego mieszkańca Kluczborka. Ciało znajdowało się częściowo w wodzie, a częściowo na brzegu. Woda w kanale jest płytka, co wyklucza utonięcie.

Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili oględziny. Na ciele zmarłego nie znaleziono widocznych obrażeń, a wstępnie wykluczono udział osób trzecich. - Sekcja zwłok ma rozwiać wszelkie wątpliwości co do przyczyn śmierci mężczyzny - poinformował asp. sztab. Dawid Gierczyk z kluczborskiej policji.

Policja bada wszystkie okoliczności, które mogły doprowadzić do tej tragedii. Nie wiadomo, co zmusiło mężczyznę do rozebrania się w lodowatym otoczeniu. Sprawa budzi poruszenie wśród mieszkańców Kluczborka i przypomina najbardziej tajemnicze sprawy kryminalne. Więcej szczegółów może przynieść sekcja zwłok oraz dalsze działania śledczych.