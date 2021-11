Zadzwonisz do pracownika po pracy? Możesz otrzymać karę

Praca zdalna zyskała na popularności podczas pandemii koronawirusa. Coraz więcej mówi się o konieczności jej uregulowania w przepisach prawa pracy. Zrobiła to Portugalia, gdzie od grudnia m.in. za telefonowanie do pracownika po godzinach pracy będzie można otrzymać karę. Ma to zapewnić lepsze rozdzielenie życia osobistego od zawodowego.