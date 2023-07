"Zaczyna wrzeć". Amerykanie mówią o "punkcie zwrotnym" w Rosji

Amerykanie oceniają, że symbolem rosnącego napięcia między kluczowymi wojskowymi na froncie a dowództwem jest dymisja dowódcy 58. Armii Połączonych Sił Zbrojnych, generała dywizji Iwana Popowa. Został on usunięty ze stanowiska na podstawie wyników raportu przesłanego do Walerija Gierasimowa, dowódcy sił rosyjskich w Ukrainie - podał 11 lipca rosyjski kanał Czeka-OGPU, którego źródła zbliżone są do służb specjalnych.