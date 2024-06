Zacznie się już w sobotę. Synoptyk mówi o zwrocie w pogodzie

- Po tym jak przejdzie front, od soboty z zachodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. W niedzielę będą maksymalnie 24 stopnie na południu Polski. Od poniedziałku do środy na termometrach zobaczymy w granicach 25-27 stopni Celsjusza, dopiero pod koniec tygodnia temperatura może wzrosnąć powyżej 30 stopni. Będą to temperatury zachęcające do aktywności na zewnątrz, to nie jest obciążająca pogoda. Warto na bieżąco śledzić ostrzeżenia, ale wszystko wskazuje na to, że będzie spokojnie - podkreśla Szewczak w rozmowie z WP.