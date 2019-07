Zaćmienie Księżyca – lipiec 2019. Sprawdź, kiedy dokładnie możemy obejrzeć to zjawisko astronomiczne

Zaćmienie Księżyca w lipcu 2019. Zobacz, kiedy i gdzie możemy oglądać to zjawisko astronomiczne i czy będzie to całkowite zaćmienie Księżyca.

Zaćmienie Księżyca – lipiec 2019

Już w połowie miesiąca nadarzy się okazja do oglądania wyjątkowego o zjawiska astronomicznego. Zaćmienie Księżyca odbędzie się we wtorek, 16 lipca. Chociaż jego kulminacyjny moment przypadnie na godzinę 21:31, zjawisko zacznie się o godzinie 18:42, a zakończy o 23. Jego początkową fazę określa się jako półcieniowe zaćmienie, a początek zaćmienia częściowego zaobserwujemy o 20:01. Należy podkreślić, że Zaćmienie Księżyca 16 lipca 2019 nie będzie zaćmieniem całkowitym. Astronomowie zapowiadają jednak, że wizualnie będzie to spektakularny, przechodzący przez kilka faz (od półcieniowego po kulminację) pokaz.