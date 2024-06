Zaciska się pętla wokół ziobrystów? Jest nowy ruch Bodnara

Prokuratura Krajowa przekazała również do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi MS, a obecnie posłowi PiS, Michałowi Wosiowi. Chodziło o jego decyzję o wydaniu 25 milionów złotych na zakup oprogramowania Pegasus. Woś, będąc wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, złożył we wrześniu 2017 roku wniosek do resortu finansów o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości. Kwota 25 milionów złotych trafiła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i została wykorzystana na zakup Pegasusa.