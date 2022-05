Zaciągnął się do Legionów Cudzoziemskich w Ukrainie. Teraz ostrzega

- Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że zostaniesz wykorzystany jako mięso armatnie, to jeśli się z tym pogodzisz i uważasz, że możesz pomóc, nie zamierzam nikogo powstrzymywać - zdradził Aitkin. - Mogę powiedzieć, że są inne możliwości, zbierać fundusze, przekazywać datki, przyłączyć się do organizacji pozarządowej, zrobić wszystko, co tylko można, ale bezsensowne umieranie nie jest odważne, jest głupie - stwierdził.