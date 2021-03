Zachodniopomorskie. Leśniczy przyłapał parę marcujących rysi

Zachodniopomorskie. Czas marcowania

Choć zwierzęta napotkane przez leśniczego wydawały się przyjaźnie nastawione, to specjaliści przypominają, by w podobnych sytuacjach zachowywać szczególną ostrożność. - Jeden z nich, leżąc na drodze, nie za bardzo chciał ustąpić jadącemu pojazdowi. Na nagraniu rysie pokazały się z tej łagodnej, wręcz leniwej strony, nie bardzo bojąc się obiektywu i człowieka. Pomimo takich bliskich spotkań nie należy zapominać, że to dzikie i drapieżne zwierzęta! Zachowajmy więc rozsądek podczas ich fotografowania - skomentowała Ewa Simonowicz-Woźniewicz z Nadleśnictwa Resko. - Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie Resko – Łosośnica oraz na drodze brukowej prowadzącej przez las do Mołdawina - dodała.