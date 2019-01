Zabrze: Śmiertelnie potrącił rowerzystkę. "Myślał, że wjechał w sarnę"

Na drodze w Zabrzu 29-letni kierowca samochodu dostawczego śmiertelnie potrącił 46-letnią rowerzystkę. Najpierw twierdził, że jej nie zauważył, a później, że zderzył się z sarną. Kobieta miała na sobie kamizelkę odblaskową i latarkę "czołówkę".

Do tragedii doszło w piątek w godzinach porannych. 46-latka jechała jak zawsze do pracy w kierunku wsi Paniówki koło Zabrza. Miała na sobie kamizelkę odblaskową oraz latarkę "czołówkę" (zakładana na głowę). Jechała prawidłową stroną jezdni. Droga, na której doszło do wypadku, ma kilka wad - prowadzi przez las, jest wąska, nie ma ścieżki rowerowej, chodnika, a nawet pobocza.